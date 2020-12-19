SpaceX запустила разведывательный спутник США

Ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту военный спутник NROL-108 Национального управления военно-космической разведки США. Первая ступень ракеты-носителя вернулась на Землю.

Ракету запустили с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Это произошло с третьей попытки. Изначально старт был назначен на 17 декабря. Его отменили за два часа до начала работы двигателей из-за высокого давления в баке с жидким кислородом на второй ступени. Новую попытку назначили на 18 декабря, но затем перенесли еще на день для проведения дополнительных проверок.

Миссия аппарата NROL-108О засекречена. Об орбите, размере и других характеристиках спутника официально не сообщалось. По неофициальным данным, он предназначен для ведения радиоэлектронной разведки.

Для первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 это уже пятый запуск. Всего в воздухе она проводит около девяти минут, после чего приземляется на площадку на космодроме.

На днях испытания‌ ‌новой‌ ‌сверхтяжелой‌ ‌ракеты‌ ‌Starship‌, которую ‌SpaceX‌ ‌планирует использовать для полетов на Луну и Марс, завершились‌ взрывом.‌ ‌Причиной аварии назвали низкое давление баке, из-за чего ракета развила большую скорость и врезалась в платформу.