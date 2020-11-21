SpaceX запустила метеоспутник нового поколения

С базы ВВС США в штате Калифорния стартовала ракета Falcon 9 с метеоспутником Sentinel-6 нового поколения. Запуск осуществила компания SpaceX Илона Маска.

Ракета вылетела с базы Ванденберг в 20:17 мск. Отработавшая первая ступень вернулась к точке взлета, приземлившись рядом с пусковым столом спустя восемь минут после старта.

В настоящее время спутник уже отсоединился от ракеты-носителя. В NАSА получили сигнал от космического аппарата.

Sentinel-6 — совместный проект NASA и Европейского космического агентства. Спутник будет отслеживать изменение уровня Мирового океана в течение 5,5 лет. Благодаря высокому разрешению камер он сможет вести наблюдения за небольшими участками береговой линии или течением Гольфстрим.

Полученные данные планируется использовать для более точных прогнозов погоды, наблюдения за ураганами и построения новых моделей изменения климата. Парный спутник Sentinel-6B планируется вывести на орбиту в 2025 году.