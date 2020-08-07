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    07 августа 2020, 13:16

    SpaceX запустил ракету Falcon 9 с десятками спутников

    Мария Шагиахметова

    Американская компания SpaceX ночью 01:12 по времени восточного побережья США отправила ракету-носитель Falcon 9 в космос. На борту было 57 микроспутников Starlink. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
    SpaceX запустил ракету Falcon 9 с десятками спутников

    Вместе со Starlink на орбиту введут два спутника компании BlackSky. Запуск ракеты несколько раз откладывался. Ее первая ступень приземлилась на плавучую платформу в океане в 634 километрах от точки старта.

    Ракеты отправит на орбиту уже десятую группировку микроспутников. И этот полет был уже пятый. Сеть Starlink сможет обеспечить доступ к Интернету для всех пользователей из любой точки мира по стандарту 5G со скоростью 1 Гбит/с.

    Ранее компания Илона Маска успешно протестировала прототип корабля для колонизации Марса. Это космический корабль Starship для межпланетных полетов. Он поднялся на высоту 150 метров и безопасно приземлился. После испытания Маск заявил, что полеты на Марс — реальность. Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что скоро госкорпорация обгонит SpaceX.

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