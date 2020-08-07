SpaceX запустил ракету Falcon 9 с десятками спутников

Американская компания SpaceX ночью 01:12 по времени восточного побережья США отправила ракету-носитель Falcon 9 в космос. На борту было 57 микроспутников Starlink. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

Вместе со Starlink на орбиту введут два спутника компании BlackSky. Запуск ракеты несколько раз откладывался. Ее первая ступень приземлилась на плавучую платформу в океане в 634 километрах от точки старта.

Ракеты отправит на орбиту уже десятую группировку микроспутников. И этот полет был уже пятый. Сеть Starlink сможет обеспечить доступ к Интернету для всех пользователей из любой точки мира по стандарту 5G со скоростью 1 Гбит/с.

Ранее компания Илона Маска успешно протестировала прототип корабля для колонизации Марса. Это космический корабль Starship для межпланетных полетов. Он поднялся на высоту 150 метров и безопасно приземлился. После испытания Маск заявил, что полеты на Марс — реальность. Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что скоро госкорпорация обгонит SpaceX.