Технологии 27 июля 2023, 08:01 SpaceX за минуту до старта отменила запуск самого тяжелого коммерческого спутника связи SpaceX перенесла запуск самого тяжелого в мире коммерческого спутника связи Jupiter 3 Unsplash

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Запуск ракеты Falcon Heavy с 9,2-тонным спутником Jupiter 3 компании EchoStar отменили по необъявленной причине за минуту до старта. Повторную попытку доставить на орбиту самый тяжелый коммерческий ретранслятор предпримут через сутки, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на объявление SpaceX.

Старт планировали 26 июля в 23:04 (27 июля в 6:06 по московскому времени), но что-то пошло не по плану, и его отменили за минуту до запуска. Причину переноса SpaceX не назвала, заявив только, что аппарат и полезная нагрузка в хорошем состоянии. Falcon Heavy вновь попытаются отправить на орбиту 27 июля.

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Ракета доставит самый тяжелый в мире коммерческий телекоммуникационный спутник Jupiter 3 компании EchoStar. Он весит 9,2 тонны и стоит 445 миллионов долларов. По задумке владельцев, аппарат обеспечит интернет-подключение скоростью 500 гигабит в секунду жителям США, Мексики, Канады и стран Южной Америки.

Falcon Heavy уже доставляла на орбиту спутник связи для Саудовской Аравии и капсулы с прахом 152 человек.