SpaceX вывела на орбиту спутники Starlink

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, доведя группировку до 1083 аппаратов. Это позволит сделать интернет доступным в любом уголке планеты.

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в четверг успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию, состоящую из еще 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

«Вывод спутников подтвержден», — цитирует «Интерфакс» разработчиков.

Данный вывод уже далеко не первый. Спутники Starlink выводят на орбиту с мая 2019 года. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 20 января. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 1083 космических аппаратов Starlink. На данный момент компания является наиболее весомым спутниковым оператором в мире.

Запуск был осуществлен в 01:19 по времени Восточного побережья США (или в 09:19 по Москве) с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Через примерно 1 час 5 минут после запуска ракеты группа спутников Starlink была выведена на нужную орбиту.

Вместе с тем первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запуска в пятый раз, через 8 минут 25 секунд после запуска совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая находилась в Атлантике, примерно в 630 километрах от космодрома на мысе Канаверал.

В перспективе компания SpaceX собирается развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа, а в последующем из 30 тысяч, чтобы создать полномасштабную сеть, позволяющую обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма вложений в реализацию проекта оценивается в 10 миллиардов долларов.