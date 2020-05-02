SpaceX выиграла контракт NАSА на создание лунных посадочных аппаратов

Компании SpaceX, Blue Origin и Dynetics выиграли контракты NASA на создание систем посадочных аппаратов для возвращения человека на Луну к 2024 году. Компания Илона Маска получит 135 миллионов долларов.

Как сообщается на сайте космического агенства, распределение контрактов было последним шагом перед возвращением человека на Луну в 2024 году. NASA предоставит SpaceX 135 миллионов долларов для строительства лунной версии сверхтяжелого корабля Starship, который доставит космонавтов от лунной орбиты до поверхности спутника.

Глава NASA Джим Брайденстайн отметил, что уверен в успешной работе Илона Маска, так как тот сфокусирован на космосе «как лазер».

«SpaceX по-настоящему хороши как в полетах и тестировании, так и в неудачах и исправлениях. Люди смотрят на это и говорят «боже мой, я только что видел, как Starship снова взорвался, зачем вы даете им деньги? Ответ в том, что SpaceX действительно хороши в итеративном тестировании и исправлении ошибок», — заявил глава агентства.

Через 10 месяцев NASA выберет одну из трех компании на основании оценки проделанных работ, чтобы заключить с ней окончательный договор на разработку посадочного аппарата.