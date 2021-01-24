SpaceX установила рекорд по количеству одновременно запущенных спутников

Компания SpaceX запустила с мыса Канаверал ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 143 спутника. Это рекордное количество космических аппаратов для одного запуска. Видео со стартом носителя компания опубликовала на своей странице в Twitter.

Запуск ракеты снят с разных ракурсов. Она вывела на орбиту 143 спутника, из которых только 10 принадлежат SpaceX, а остальные — сторонним компаниям.

Как сообщило издание Nasaspaceflight, это начало действия программы Smallsat Rideshare Program, которая должна сделать запуски космических аппаратов более доступными для небольших компаний.

SpaceX собирает множество заказов от разных компаний и объединяет их в один запуск. Стоимость рассчитывается от веса космического аппарата. За 200 килограммов компания получает один миллион долларов и пять тысяч долларов за каждый последующий килограмм.

Возможность совместного запуска малых спутников позволяет операторам сократить расходы на запуски. SpaceX планирует отправлять такие грузы раз в четыре недели.

После разделения ракет первая ступень ракеты Falcon 9 приземлилась на плавучую платформу.

На орбиту спутники выведет корабль Sherpa-FX. Это беспилотная ступень, которая способна не только достичь нужного места на орбите, но и развернуть космические аппараты в нужном направлении.

До этого запуска рекорд по одновременному выводу спутников на орбиту принадлежал индийской космической миссии Northrop Grumman. Количество космических аппаратов на борту носителя составляло 108 единиц.