SpaceX провел запуск спутника связи для Южной Кореи

Американская компания SpaceX провела запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи, который предназначается для нужд южнокорейских военных.

Запуск ракеты-носителя состоялся на космодроме на мысе Канаверал, Флорида, в 00:30 по московскому времени, указано на сайте компании.

Сам аппарат Anasis-II должен был оказаться на орбите к 01:00 по Москве. Также SpaceX намерена вернуть на Землю первую ступень ракеты Falcon 9, используемую при запуске Crew Dragon.

30 мая SpaceX со второй попытки запустила миссию Demo-2. Она стала первым пилотируемым полетом частного корабля Crew Dragon, а также первым орбитальным космическим полетом, стартующим с территории США за последние девять лет. Пуск стал важным событием в истории американской космонавтики. Корабль позволит американцам отказаться от полетов на российских «Союзах», где за каждое кресло платят до 60 миллионов долларов.