SpaceX приготовилась вновь испытать пилотируемый корабль Crew Dragon

На субботу намечен запуск в непилотируемом режиме. Ракета-носитель взмоет в воздух с космодрома на мысе Канаверал, расположенном в американском штате Флорида. Когда ракета экстренно отделится от Crew Dragon, на корабле должны сработать резервные двигатели SuperDraco. Всего их восемь. Они предназначены для отведения Crew Dragon от носителя на определенное расстояния. Испытания завершатся снижением корабля. После раскрытия парашютов он приводнится в Атлантическом океане и будет транспортирован спасательным судном на берег.

Если испытания окончатся успешно, то Crew Dragon получит от NASA сертификат, разрешающий пилотируемые полеты к МКС.

В марте 2019 года Crew Dragon уже летал к Международной космической станции. Полет был автономным. Экипаж станции оправил на Землю результаты некоторых научных экспериментов в спускаемой капсуле. Полет признали успешным. Тогда Crew Dragon отвез экипажу станции более 180 килограммов материалов, оборудования и продуктов. Вместо космонавтов на борту находился Рипли — манекен с датчиками на скафандре.

Планируется, что Crew Dragon отправится в первый пилотируемый полет весной 2020 года. Им будут управлять ветераны космической отрасли США Дуг Херли и Боб Бенкен. Они уже бывали за пределами Земли в составе экипажей «Шаттлов».