SpaceX отправила в космос 52 спутника

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 52 микроспутниками для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.

Ракету запустили с космодрома в Космическом центре NАSА имени Кеннеди штата Флорида в 05:14 по московскому времени.

«Подтверждено развертывание 52 спутников Starlink», — говорится в сообщении.

Пост опубликовали через 16 минут после запуска, в это же время спутники отделились от второй ступени ракеты на орбите до 340 километров.

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которую использовали для запусков уже в третий раз, затем совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон в 630 километрах от космодрома в Атлантике. После того как инженеры SpaceX проверят их работоспособность, спутники сами, при помощи собственных ионных двигателей, поднимутся на штатную орбиту высотой около 540 километров.

В рамках проекта Starlink это уже 55-й по счету вывод спутников на орбиту с мая 2019 года.

Ранее стало известно, что угрожавшая Земле комета врезалась в Солнце. Астрономы полагают, что это была часть огромного космического тела, которое распалось несколько столетий назад.