SpaceX отправила на орбиту ракету с 53 спутниками Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с площадки на базе ВВС США в Калифорнии с 53 спутниками на борту. На малую околоземную орбиту она доставит группировку Starlink.

Трансляцию запуска, который начался в 01:09 14 мая по московскому времени, запустил сайт американской компании SpaceX.

После старта, уточнили «Известия», ступень носителя плавно опустится на плавучую платформу Of Course I Still Love You в водах Тихого океана. Процесс пройдет в автоматическом режиме.

Применяемая технология позволяет SpaceX снижать стоимость запусков.

Основатель компании Илон Маск ранее заявил, что ракета Starship может отправиться к Марсу через несколько лет. А экипаж — в течение десятилетия.