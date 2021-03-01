SpaceX отменила запуск Falcon 9 за полторы минуты до старта

В воскресенье, 28 февраля, компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Решение приняли за минуту и 24 секунды до запланированного старта.

Трансляцию вели на официальном сайте американской компании, сообщил ТАСС. Запуск был намечен на 20:37 по времени Восточного побережья США на мысе Канаверал во Флориде. Однако за полторы минуты до старта диспетчер объявил об отмене операции. В следующий раз запустить ракету SpaceX сможет через сутки.

Первая ступень носителя ранее использовалась для запуска уже семь раз. Сотрудники компании Илона Маска планируют вернуть на Землю элемент после очередного запуска Falcon 9.

Компания SpaceX разворачивает глобальную спутниковую систему Starlink для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным. По оценке космической организации Илона Маска, запуск в общей сложности 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 миллиардов долларов.