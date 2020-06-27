SpaceX отложила запуск спутников Starlink

Компания Илона Маска SpaceX перенесла запуск спутников Starlink на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

«Сегодняшний запуск в рамках миссии Starlink отменяется. Команде понадобилось дополнительное время для предпусковых проверок, но Falcon 9 и спутники работоспособны», — говорится в сообщении в Twitter компании.

Также в SpaceX добавили, что новую дату запуска объявят после согласований с руководством пускового комплекса.

Starlink — это спутниковая сеть, она способна обеспечить широкий доступ в интернет для населения Земли. В рамках проекта в общей сложности планируется запустить 12 тысяч спутников. После этого еще 30 тысяч объектов разместят на орбитах с высотами от 328 до 580 километров. Проект начали реализовывать в 2018 году. С помощью системы интернет будет работать на скорости один гигабит в секунду.

В середине июня SpaceX уже провела успешный запуск в космос ракету-носитель Falcon 9. Аппарат уже доставил на орбиту 58 микроспутников Starlink. Запуск проходил с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Трансляцию проводили на сайте SpaceX. Вместе со спутниками на орбиту вывели три аппарата американской компании Planet Labs.