SpaceX модифицировала корабль Crew Dragon по требованиям Роскосмоса

Компания SpaceX Илона Маска модифицировала космический корабль Crew Dragon для доставки экипажа на МКС. Изменения были сделаны из-за опасений Роскосмоса, что при аварии повреждения могут быть и на самой космической станции.

«Одно из главных опасений, которое было у Роскосмоса, что в случае крайне маловероятной неудачи это может привести к повреждению, возможно, даже катастрофическому, самой МКС», — заявил руководитель программы МКС в НАСА Кирк Ширман.

Он добавил, что последние два дня Роскосмос постоянно участвовал в анализе готовности Crew Dragon к полету, и если для НАСА «это были долгие дни», то для российских коллег — долгие ночи.

На 27 мая запланирован первый пилотируемый запуск Crew Dragon. К МКС отравятся астронавты Даг Херли и Боб Бенкен. После завершения программы Space Shuttle в 2011 году это будет первый полет американских астронавтов на космическую станцию на собственном корабле. С 2011 года астронавты летали кораблями Росксмоса.