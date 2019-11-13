Создатели цифрового Джеймса Дина основали компанию для «возрождения» знаменитостей

Команда, которая помогла воскресить Джеймса Дина с помощью визуальных эффектов для предстоящего фильма о войне во Вьетнаме, объявила что Дин будет лишь первым из множества знаменитостей, которых они планируют привлечь для кино.

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У компании уже есть права на использование внешности 400 актеров, музыкантов, спортсменов и общественных деятелей. В их числе — Джимми Стюарт, Ингрид Бергман, Кристофер Рив, а также рок-музыкант Чак Берри и фронтмен группы Grateful Dead Джерри Гарсия.

Генеральный директор Worldwide XR Трэвис Клойд сказал, что в курсе негативного отношения в Голливуде к такому приему, но он пообещал ответственно подходить к работе и не оскорблять память умерших знаменитостей.

«Это прорывная технология, вокруг нее будет много споров. Некоторым это не нравится. Но мы трудимся с должным вниманием и заботой. А Джеймса Дина ждет еще очень многое. Можете считать, что мы сделали Джеймса Дина 2.0», — сказал Клойд.

Многие поклонники актера, погибшего в 1955 году, резко раскритиковали решение взять его на роль в грядущем фильме. К примеру, актер Крис Эванс в твиттере назвал этот ход «ужасным», сказав: «Может быть, мы сможем заставить компьютер нарисовать нам нового Пикассо. Или написать пару новых мелодий Джона Леннона. Такое полное отсутствие понимания постыдно».