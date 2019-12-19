Создатели пообещали статьи про мемы и Грету Тунберг в российской интернет-энциклопедии

«Новый проект запустился осенью этого года. Мы планируем к осени, ко Дню знаний в 2022 году представить полный проект. Мы её первоначально делаем на русском языке. Дальше вопрос пока открытый. Получаем сигналы о заинтересованности наших испаноязычных и англоязычных коллег. Мы вводим специальную библиотеку микропонятий — это не только мемы, но и мемы в том числе — это устойчиво употребляемые и имеющие устойчивое содержание определения, названия, о которых ещё нельзя сделать полноценную статью, потому что там не всегда устоявшаяся характеристика. Например, „твиттерная дипломатия“. Несомненно [про Грету Тунберг будет статья]. Для нас важно, чтобы мимолётная актуальность была бы отделена», - подытожил Кравец.

Постоянное сравнение с «Википедией» создатель российской энциклопедии считает неверным. Он подчеркивает, что это совершенно разные проекты, кардинально отличающиеся друг от друга.

«Неправильно, что это «аналог Википедии». Это совершенно другой продукт, более узко предназначенный в научно-образовательных целях. Это продукт, ориентированный на учащихся и учащих, то есть, на преподавателей, студентов, старшеклассников, исследователей, кому нужно верифицированное знание, котором можно доверять. Автор вместе с научной редакцией несут ответственность за полноту и достоверность сведений. В этом смысле мы существенно отличаемся от «Википедии, где авторства нет», — рассказал Кравец.

Первоначально сайт планируется запустить только на русском языке. Разработка ресурса уже началась. Планируется, что пользователи смогут оценить новый продукт осенью 2022 года. Создатели не исключают, что позднее онлайн-энциклопедия получит версии и на других языках.

В создании онлайн-сервиса участвуют 270 человек. Разработка сайта займет 33 месяца и обойдется примерно в два миллиарда рублей.