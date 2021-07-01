Создатели игры Diablo 4 сделали детализацию персонажей

Теперь в игре Diablo 4 можно персонализировать своего персонажа, выбрать ему телосложение, одежду и даже цвет глаз. Разработчики проработали каждого отдельного героя в самых мельчайших деталях, передает Igromania.

Так, например, игроки смогут увидеть блики в глазах и даже капельки пота на лице у героев. Художники для этого использовали самые новейшие технологии прорисовки, рассказало ИА Nation News.

По словам ведущего художника проекта Арно Котельникова, редактор героя будет иметь большое количество настроек. Ведь самым тяжелым в процессе создания новых правил стало именно сохранение реалистичности.