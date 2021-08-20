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    20 августа 2021, 19:40

    Создатель «робота Алеши» предложил помощь Илону Маску

    Полина Гребенщикова

    Создатель ростовой куклы «Робот Алеша» Денис Гусак предложил помощь Илону Маску в создании его андроида. Также он предположил, что презентация робота Илона Маска была попыткой «потроллить» Дмитрия Рогозина, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Создатель «робота Алеши» предложил помощь Илону Маску

    Илон Маск рассказал, что компания Tesla в следующем году выпустил антропоморфного робота со встроенным искусственным интеллектом. На презентации будущего робота представил человек в ростовом костюме. Гусак предположил, что это отсылка к «Роботу Федору».

    «Мне сложно оценивать, Маск — фигура титаническая. Может быть, [он сделал это], чтобы хайпануть, потроллить нашего Рогозина с его роботом Федором. Костюм минималистичный. Насчет того, будет ли это настоящий робот, Маск, на самом деле, даже если и берется за какие-то затеи, которые потом не приводят к результату, к какому-то промежуточному результату приходит. Будем надеяться, что это не фейк и не прикол», — сказал Гусак.

    Он добавил, что готов предложил Илону Маску коллаборацию в создании костюмов роботов.

    «Я готов к любым коллаборациям и не только с Маском, даже с Рогозиным. Если они готовы идти по такому пути, по фейковому, то я всегда готов их поддержать, я же шоумен. Все свои разработки я готов им предложить даже бесплатно. Они тоже знатные шоумены, и Рогозин, и Маск, я готов к ним прибиться. У меня, на самом деле, есть костюмы поинтереснее», — заявил Гусак.

    В 2018 году на канале «Россия 1» вышел сюжет о якобы новейшей разработке — роботе по имени Борис. Позднее оказалось, что это был человек в костюме. Такие ростовые костюмы создает компания «Робот Алеша», руководителем которой является Гусак.