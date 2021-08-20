Создатель «робота Алеши» предложил помощь Илону Маску

Создатель ростовой куклы «Робот Алеша» Денис Гусак предложил помощь Илону Маску в создании его андроида. Также он предположил, что презентация робота Илона Маска была попыткой «потроллить» Дмитрия Рогозина, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Илон Маск рассказал, что компания Tesla в следующем году выпустил антропоморфного робота со встроенным искусственным интеллектом. На презентации будущего робота представил человек в ростовом костюме. Гусак предположил, что это отсылка к «Роботу Федору».

«Мне сложно оценивать, Маск — фигура титаническая. Может быть, [он сделал это], чтобы хайпануть, потроллить нашего Рогозина с его роботом Федором. Костюм минималистичный. Насчет того, будет ли это настоящий робот, Маск, на самом деле, даже если и берется за какие-то затеи, которые потом не приводят к результату, к какому-то промежуточному результату приходит. Будем надеяться, что это не фейк и не прикол», — сказал Гусак.

Он добавил, что готов предложил Илону Маску коллаборацию в создании костюмов роботов.

«Я готов к любым коллаборациям и не только с Маском, даже с Рогозиным. Если они готовы идти по такому пути, по фейковому, то я всегда готов их поддержать, я же шоумен. Все свои разработки я готов им предложить даже бесплатно. Они тоже знатные шоумены, и Рогозин, и Маск, я готов к ним прибиться. У меня, на самом деле, есть костюмы поинтереснее», — заявил Гусак.

В 2018 году на канале «Россия 1» вышел сюжет о якобы новейшей разработке — роботе по имени Борис. Позднее оказалось, что это был человек в костюме. Такие ростовые костюмы создает компания «Робот Алеша», руководителем которой является Гусак.