Создатель приложений назвал игрушкой разработку «Сбера», определяющую ковид по кашлю

«Сбер» рассчитывает создать приложение, способное выявить у человека COVID-19 по кашлю. Арт-директор компании «Техинформ», занимающейся разработкой мобильных приложений, Юрий Гизатуллин рассказал «360», что эта идея уже не новая.

По его словам, сервисы, которые построены на основе анализа большого объема данных о каждом респонденте с целью выявления коронавируса, существуют уже достаточно продолжительное время.

«Осенью, насколько я помню, исследователи из MIТ презентовали свой алгоритм — аналогичный стартап есть в рамках российской федерации, он называется КУСТАРИ. <…> Подобные проекты базируются на том, что у респондентов, которые болеют коронавирусом, присутствуют специфические сухой кашель», — рассказал эксперт.

Он отметил, что в данном сегменте «Сбер» не совершал чего-то прорывного или нового.

Как отметил Гизатулин, распространение приложения «Сбера» происходит с «космической скоростью».

«Сама по себе идея диагностирования заболевания по голосу, либо по кашлю достаточно перспективная. В будущем мы станем свидетелями подобного рода решений для целого ряда заболеваний, когда мы сможем позвонить, и просто по тембру голоса искусственный интеллект сможет поставить нам определенные диагнозы», — рассказал он.

Вероятно, для более точной диагностики надо, чтобы система записывала и нормальное состояние человека. Поэтому через время все это будет встроено в наши привычные приложения, которые записывают голоса.

«На самом деле, это приложение воспринимается как игрушка, пока нейросеть не будет обладать достаточным объемом данных для постановки диагноза. Как только десятки или сотни тысяч прокашляют в трубку, и хороший алгоритм искусственного интеллекта все это проанализирует, <…> — это будет настоящий серьезный инструмент для предварительного диагностирования», — резюмировал разработчик.