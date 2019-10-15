Создатель «Федора» анонсировал появление новой модели робота-космонавта

Разработчик сообщил, что внешний вид робота пока не утвержден — он может быть как антропоморфным, так и псевдо-антропоморфным. Однако он пообещал представить этот облик в ближайшее время.

Ранее РИА «Новости» сообщало со ссылкой на источник в «Роскосмосе», что новый робот будет состоять из лунохода, соединенного с «туловищем» от более раннего андроида.

Дудоров также объяснил, почему «Федора» называют «отцом» новой модели.

«Как некая следующая операция. Мы считаем, что наши дети совершеннее нас, и здесь, с точки зрения робота, каждая следующая операция должна быть более совершенной по отношению к первой», — сообщил он.

Предыдущая модель — робот «Федор» — 22 августа отправилась на околоземную орбиту на корабле «Союз МС-14». Стыковка с МКС состоялась со второй попытки спустя пять суток. 7 сентября робот вернулся на Землю.