Технологии 02 мая 2023, 16:18 Создатель базы для ИИ признался в опасности технологии NYT: создатель нейросети, которая легла в основу программ ИИ, заявил о рисках технологии piqsels

Читать 360tv в

Британско-канадский ученый Джеффри Хинтон — создатель нейросети, которая легла в основу программ искусственного интеллекта, — ушел из Google и открыто заявил о рисках этой технологии. Он признался, что отчасти сожалеет о своем изобретении, написала газета The New York Times.

По данным издания, доктор Хинтон покинул крупнейшую компанию, где трудился более 10 лет, как раз для того, чтобы свободно говорить на эту тему. Появление нейросети может повлечь вытеснение работников некоторых отраслей с рынка и распространение ложных данных. Однако ученый осознает, что оно было неизбежно.

Реклама

При этом представители отрасли, мнение которых приводит газета, отметили, что создание систем искусственного интеллекта могут играть такую же важную роль, как когда-то появление веб-браузера, и привести к прорыву в медицине, образовании и других сферах.