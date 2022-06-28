Созданный тюменскими инженерами геодезический купол появится на стройплощадках Ямала

Уникальный геодезический купол, который разработали инженеры из Тюмени, будет использоваться на строительных площадках ЯНАО. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

Разработка ничуть не уступает импортным аналогам, а обходится дешевле. Купол используется в строительстве, чтобы спрогнозировать устойчивость будущего здания. С помощью датчиков купол изучает грунт на строительных площадках. Система позволяет правильно выбрать тип, а также конструкцию будущего фундамента.