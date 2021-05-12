Разработчик назвал дату создания образца «робота-Леонова»

Первый образец российского робота «Теледроид» появится уже к 2023 году. Техника будет предназначаться для работы в открытом космосе. Об этом сообщил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«К 2023 году», — ответил Дудоров на вопрос РИА «Новости» о дате создания полноценного образца робота.

В отличие от известного робота «Федора», «Теледроид» будет выглядеть как человеческий торс, но без ног. Предполагается, что устройство будет перемещаться с помощью манипулятора. Управлять роботом будет оператор в специальном костюме, а сам «Теледроид» станет аватаром. При этом некоторые операции робот сможет выполнять сам.

Ранее Дудоров говорил, что все этапы разработки завершат к 2025 году. Работу над созданием «Теледроида» начали в марте научный институт «Роскосмоса» ЦНИИмаш и Ракетно-космическая корпорация «Энергия». Создание робототехнической системы взяло на себя НПО «Андроидная техника».

Дудоров в марте отмечал, что через несколько лет на МКС могут отправить потомка «Федора». Речь идет о своеобразном «роботе-Леонове» для работы в открытом космосе. Аналогию провели с Алексеем Леоновым — первым человеком, который вышел в открытый космос.