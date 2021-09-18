Создание очков-эмулятора для людей с одним видящим глазом анонсировали в России

В России планируют создать очки-эмулятор полноценного зрения, предназначенные для людей с одним видящим глазом. Их эскиз уже разработали.

На создание очков уйдет шесть месяцев после начала финансирования проекта, рассказали ТАСС в Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» (НПК СПП).

Производство первых образцов запустят после утверждения бизнес-плана, согласования проекта с Роскосмосом (в него входит НПК СПП — прим. ред.), и его включения в инвестиционную программу.

«Будет организовано производство первых образцов. Это займет около шести месяцев с момента начала финансирования», — отметили в корпорации.

Эскиз очков уже есть. Их разрабатывают при экспертной поддержке федерального бюро медико-социальной экспертизы, Национального медицинского исследовательского центра «Межотраслевой научно-технический комплекс „Микрохирургия глаза“ имени С. Н. Федорова» и Академии медицинской оптики и оптометрии.

Испытывать прибор тоже будут вместе с указанными организациями.