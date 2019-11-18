Создана уникальная рыбка-робот SoFi для изучения океана. Видео
Лаборатория компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (США) представила мягкую роботизированную рыбу, которая может плавать рядом с реальной рыбой, помогая изучать водную жизнь, сообщил телеканал CNBC.
SoFi может плавать на глубине 50 футов (15 метров) до 40 минут. Два гидравлических насоса сгибают хвост, и он может изменять направление движения. Им также можно управлять с помощью модифицированного водонепроницаемого контроллера Nintendo. Он оснащен камерой высокого разрешения, которая помогает исследователям изучать неуловимую морскую жизнь.
В MIT говорят, что этот робот будет сливаться с окружающей средой и максимально близко изучать морскую жизнь — ближе, чем существующие автономные подводные аппараты, которые часто приходится привязывать к лодке с тросом, у которой громоздкие гребные винты.
SoFi имеет более простые настройки, встроенные датчики восприятия, двигатель и литиевую батарею как в смартфонах.