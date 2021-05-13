Создан самый маленький в мире имплантируемый чип

Сторонникам теории о «чипировании» пора напрячься. Инженеры Колумбийского университета создали самый маленький в мире имплантируемый чип, который можно ввести в организм самой тонкой иглой для инъекций. Об этом сообщило издание Eurekalert.

Источник фото: Chen Shi/Columbia Engineering

Подобные устройства, только более крупного размера, сейчас используются для наблюдения за работой мышц сердца, артериальным давлением, дыханием. Но их нужно носить на себе, следить за зарядом батареи и следить, чтобы не запутались провода.

Исследователи по всему миру пытаются сделать подобные устройства минимального размера для отслеживания здоровья человека.

Чип инженеров Колумбийского университета общим объемом менее 0,1 кубических миллиметра. Но при этом это полноценная система мониторинга. Питание устройства и передача данных идет через ультразвук. Авторы пояснили, что обычная электромагнитная волна для такого чипа велика, поэтому решили использовать ультразвук. Принимающая и передающая антенна находится на верху чипа.

Профессор биомедицинской инженерии Кен Шепард отметил, что при работе авторы попытались понять, насколько маленьким они смогут сделать полностью работающий чип.

«Это микросхема, которая сама по себе является полностью функционирующей электронной системой. Это должно стать революцией в разработке беспроводных миниатюрных имплантируемых медицинских устройств, которые могут распознавать начало заболеваний, использоваться при постановках диагнозов», — отметил он.

Пока чип успешно испытали на мышах. Устройства ввели нескольким животным и отследили их реакцию на появление ультразвука.

Цель команды — разработать чипы, которые можно вводить в организм ради получения информации о работе того или иного органа. После окончания исследования чип можно удалить.