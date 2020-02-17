Создан новый метод воровства персональных данных

В России действует целая индустрия телефонного спама. При заходе на сайт с мобильного устройства встроенный код определяет номер телефона. Вскоре абоненту звонят, предлагая что-то приобрести или оформить.

Проблема существует уже несколько лет. В конце 2017 года о ней писали на «Хабре», однако с того времени, судя по всему, сотовые операторы не научились скрывать номера своих абонентов.

Типичную ситуацию описала на форуме интернет-маркетинга одна из пользовательниц, которая интересовалась жильем.

Часто в Facebook она видела рекламу жилых комплексов в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Это было связано с географией ее поездок. Вскоре после просмотра рекламы девушке звонили именно из тех ЖК, на сайты которых она заходила.

Журналисты «Известий» провели свой эксперимент, «активно покликав со смартфона сайты застройщиков». В итоге в один из дней им позвонили 10 представителей различных компаний.

Поиск в интернете выдает десятки предложений по определению номера телефона посетителей сайта. Услугу заказывают маркетологи, определение каждого номера стоит 33 рубля.