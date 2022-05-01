Создан алмазный диск для хранения 25 эксабайт

Диск памяти из чистейшего алмаза создала японская компания Adamant Namiki Precision Jewellery. На него можно записать 25 эксабайт — это данные с одного миллиарда дисков Blu-ray или весь суточный трафик со смартфонов всего мира. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Подобные диски памяти ученые намерены использовать для квантовых компьютеров. Главное отличие материала, из которого сделан диск, — малая концентрация азота. Она составляет одну миллиардную долю процента.

Два года назад компания уже сделала попытку создать подобный диск памяти, но в выращенных кристаллах алмаза доля азота составляет три миллиардных доли процента, которые смешивались с кристаллической решеткой основного материала, что делало его непригодным для использования в технике.

В следующем году компания намерена выйти со своей разработкой на рынок.