Технологии 20 декабря 2022, 11:40 Совместный просмотр видео стал доступен в «ВКонтакте» во время видеозвонков «ВКонтакте» сообщила о запуске совместного просмотра видео в «VK Звонки» "ВКонтакте"

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Пользователи «ВКонтакте» теперь смогут вместе смотреть видео, а также делиться реакциями с собеседниками в ходе видеоконференций на платформе «VK Звонки», даже находясь в разных местах. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

Они могут смотреть любой контент, который находится на «VK Видео»: от фильмов и сериалов до роликов блогеров. У пользователей есть возможность перейти в режим совместного просмотра из любой видеоконференции. Для этого надо нажать кнопку «Просмотр видео» и выбрать нужный ролик. В таком формате можно смотреть и прямые трансляции.

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Пресс-служба платформы подчеркнула, что функция совместного просмотра появилась на всех платформах и в любых приложениях «VK Звонков», в основном приложении «ВКонтакте» и в веб-версии соцсети. Пользователи iOS смогут опробовать новый функционал уже в ближайшее время.

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«Видеоконференции полноценно вошли в нашу жизнь, причем не только в рабочих процессах, но и в личном общении. Мы рады представить новый инструмент, который поможет объединить пользователей, проводить время вместе с родными и друзьями, разнообразить досуг и делиться впечатлениями даже на расстоянии», — заявила СЕО «ВКонтакте», «VK Видео» и «VK Звонков» Марина Краснова.

CTO «ВКонтакте», «VK Видео» и «VK Звонков» Александр Тоболь подчеркнул, что «VK Звонки» одними из первых интегрировали технологию одновременного совместного просмотра в платформу видеоконференций.

«Функции для управления звонками, интеллектуальное шумоподавление, отсутствие ограничений по времени и числу участников позволяют проводить как личные звонки, так и масштабные интерактивные онлайн-события», — отметил он.

Новая функция актуальна для просмотра спортивных трансляций — собрать болельщиков на крупное спортивное мероприятие можно будет прямо в «VK Звонках», резюмировали представители «ВКонтакте».