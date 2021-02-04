Совфед предложил создать единый реестр региональных IТ-проектов

По мнению экспертов, власти должны активнее поддерживать стандартизацию удачных цифровых решений. Замглавы Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова заявила об актуальности применения IT-технологий.

«У регионов есть запрос на централизацию информационного обмена о подобных эффективных решениях. Поэтому участники „круглого стола“ обратились к Минцифры РФ с предложением создать единый реестр подобных проектов для обмена опытом», — пояснила она.

Как подчеркнула замглавы комитета, внедрение элементов государственно-частного взаимодействия станет хорошим стимулом для развития экономики в области технологий в регионах и избавления от «цифрового неравенства».