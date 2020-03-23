Советский танк «Боевая подруга» впервые испытали после восстановления

Советский именной танк «Боевая подруга» испытали на трассе «Танкового биатлона». Его восстановили из пустого корпуса — до этого он долгие годы находился на одной из баз хранения техники. Тестовые заезды показали высокие ходовые качества именного танка.

Танк «Боевая подруга» получил свое имя в честь первой в мире женщины-танкиста Марии Октябрьской. Его восстановлением начали заниматься более двух лет назад, но первые испытания провели только сейчас. Его проверили на маршруте препятствий конкурса армейских международных игр «Танковый биатлон». Об этом рассказала пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Испытания провели специалисты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

В ходе тестовых заездов танк проверили на полигоне училища, проехав по маршруту препятствий «Танкового биатлона». Танк показал высокие ходовые качества пресс-служба Восточного военного округа.

Танк восстанавливают уже более двух лет. В прошлом году ему вернули исторический вид, восстановили трансмиссию и силовое отделение. В этом году «Боевой подруге» восстановили ходовую часть. Сейчас специалисты занимаются реставрацией боевого отделения, а также отделения управления машины.