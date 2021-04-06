Совет Европы запланировал выпуск тв-передач о местном самоуправлении на Украине

Совет Европы собирается нанять людей для создания телевизионных программ и роликов. Это позволит продвигать выигравших в состязании «Лучшие практики местного управления» за 2020 год, рассказали в RT.

Проект осуществляется как часть большой программы, которая называется «Расширение децентрализации и содействие реформе государственного управления на Украине». «У программ и промороликов следующие задачи: повысить информированность национальных заинтересованных участников о существующих лучших практиках местного управления, в том числе широкой общественности; в масштабах страны поделиться опытом хорошего местного управления и удачного решения локальных проблем; содействовать созданию благоприятной среды в сообществах», — гласит один из фрагментов документа.