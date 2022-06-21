Совет директоров Twitter одобрил продажу компании Маску

Совет директоров Twitter рекомендовал акционерам согласиться на продажу соцсети американскому бизнесмену Илону Маску. Он назвал сделку справедливой и целесообразной.

Свое решение совет директоров изложил в уведомлении, появившемся на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

«Совет директоров Twitter после анализа различных факторов <…> единогласно постановил, что соглашение о покупке целесообразно и отвечает интересам компании и ее акционеров. Также совет принимает и одобряет соглашение о покупке и связанные с ним транзакции», — отметили в документе.

Акционерам компании рекомендовали проголосовать за заключение сделки. Еще их призвали согласиться с предлагаемой компенсацией и содействовать завершению покупки.

В начале апреля Маск заявил, что владеет 9,2% акций Twitter. После этого он объявил о готовности купить все акции компании. К концу месяца стороны договорились о продаже соцсети за 44 миллиарда долларов. В середине мая бизнесмен приостановил сделку, так как решил дождаться результатов проверки количества фейковых аккаунтов в Twitter.