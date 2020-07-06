«Это совершенно уникальное судно. По сути, это целый плавучий город», — обратил внимание Дандыкин.

Он уточнил, что длина ледокола превышает 200 метров, а водоизмещение составляет 70 тысяч тонн. По его словам, это судно способно колоть лед в четыре метра.

«Это значит, что российский Северный морской путь будет круглогодичным, а путь из азиатского региона будет самым коротким и самым дешевым», — продолжил специалист.

Он выразил надежду, что со строительством ледокола не возникнет никаких проблем. Дандыкин заметил, что это корабль XXI века и как минимум ему надо работать несколько десятилетий.

«Судно проекта 10510 не имеет аналогов. Уникальный атомный ледокол обладает исключительными техническими характеристиками, которые позволят ему гарантированно обеспечить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики», — пояснил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.