«Соцсети ценнее, чем базы данных». Систему распознавания лиц назвали наименьшей проблемой

Москвичка потребовала запретить городскую систему распознавания лиц, из-за которой ей пришел внушительный штраф. Генеральный директор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов в беседе с «360» рассказал, как на самом деле работает такая система.

Ашманов заметил, что точных свидетельств того, что девушку узнали благодаря указанной технологии, нет.

«Если мы говорим о том, чтобы найти произвольного человека в видеопотоке, не зная, кого мы ищем, то это точно автоматическая система. Если же у нас есть полчаса-час видео и известно, что в нем есть данные пять человек, то это можно и глазами просмотреть», — пояснил специалист.

Ашманов напомнил, что на массовых мероприятиях правительство Москвы уже использовало анализ видеопотоков с камер. Разработчик системы — компания NTechLab — рассказывал, что благодаря этому хорошо ловятся нарушители, в том числе и после футбольных матчей.

«Если использовалась автоматизированная система, то где искали человека, по какой базе? У нас в стране нет единой базы всех лиц каждого гражданина. Есть паспорта, профили в социальных сетях у людей, возможно, что-то еще. Сбербанк и другие банки собирают биометрию», — задался вопросом эксперт.

Подавшая иск женщина, подчеркнул Станислав Ашманов, могла попасть в поле зрения правоохранителей ранее, или же ее фотографии нашли через социальные сети.

Есть высокая вероятность того, что людей ищут в том числе при помощи соцсетей Сергей Ашманов генеральный директор компании «Нейросети Ашманова».

«У многих граждан, особенно у активистов, есть профили в Facebook, у многих — во „ВКонтакте“. Там люди выкладывают фотографии чрезвычайно хорошего качества. Это даже более ценные сведения для распознавания лиц, чем какие-нибудь базы данных паспортных столов и МВД», — заметил генеральный директор «Нейросетей Ашманова».

Он пояснил, что на работу системы распознавания лиц влияют несколько факторов. В том числе ракурс и качество картинки. Например, если видео снято с фонарного столба, то лица распознать сложно.

«Правительство Москвы говорило, что обновляет парк видеокамер. Я так понимаю, это делается для того, чтобы высокое качество картинки было. В целом распознавать лицо человека в толпе достаточно сложно», — заметил Ашманов.

Хорошо, по его словам, система работает на рамках металлодетектеров и при установленных на вход куда-либо турникетах — там можно получить четкое и качественное изображение. Защититься от распознавания лиц, по словам разработчиков подобных систем, не помогут ни темные очки, ни платки, ни маски.

Широкое распространение система, сказал Станислав Ашманов, на данный момент вряд ли получила.

«Пока что это действительно обкатывается в виде пилотного проекта — на весь город не „раскатывается“», — отметил он.