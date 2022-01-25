Соцсети предложили штрафовать за игнорирование жалоб пользователей

В России предложили штрафовать социальные сети, если они игнорируют жалобы пользователей на противоправный контент. Соответствующую инициативу выдвинул подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр. Идея оформлена в исследовании организации, с ним ознакомилась газета «Известия».

По мнению специалистов центра, с помощью угрозы нового штрафа пользователи смогут улучшить модерацию на интернет-площадках и сделают более эффективным исполнение требований закона «Об информации».

В Роскомнадзоре инициативу поддержали.

«Администрации таких ресурсов должны понимать, что на них лежит большая ответственность за распространяемую информацию. Особенно, если доступ к информации имеют дети и подростки», — подчеркнули в службе.

Готовы рассмотреть предложение и в Госдуме.

«Мы всегда открыты для новых инициатив, особенно если они касаются безопасности в интернете», — сказал председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

При этом представители социальных сетей настаивают, что новые угрозы могут оказаться избыточными. Там считают максимально эффективным уже действующий комплекс мер.