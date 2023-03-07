Технологии 07 марта 2023, 11:57 Соцсеть ВКонтакте запустила спецпроект «Женских рук дело» ВКонтакте подготовила серию праздничных проектов к Международному женскому дню "ВКонтакте"

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В честь женского праздника — 8 Марта — соцсеть ВКонтакте подготовила спецпроект на социальную тематику. С его помощью пользователи узнают о великих женщинах со всего мира из разных сфер: например, медицины и науки.

Историю этих выдающихся представительниц прекрасного пола расскажут с помощью голографических экспозиций. Пользователи смогут самостоятельно выбрать, в чью честь художники создадут первую 3D-инсталляцию.

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Эти проекции не останутся только на площадке ВКонтакте. Представители соцсети планируют запуск специальной NFT-коллекции с изображениями выдающихся женщин. Кроме того, созданные в рамках спецпроекта 3D-инсталляции выставят в творческих и общественных пространствах городов России.

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СЕО ВКонтакте Марина Краснова, рассказала что спецпроект «Женских рук дело» — один из примеров, когда соцсеть применила технологии с пользой для пользователей.

«Благодаря продвинутым форматам взаимодействия еще больше людей получают доступ к образовательным проектам, увлекаются историей и другими науками, развивают кругозор», — описала она.

По ее словам, спецпроект обещает стать максимально полезным и вовлекающим.

«В инициативе „Женских рук дело“ мы объединили технологичные голографические экспозиции, интерактивное онлайн-голосование и познавательные общедоступные карточки о достижениях женщин», — поделилась Краснова.

Также она добавила, что проект поможет сохранять память о женщинах, которые способны восхищать и вдохновлять.

«Женских рук дело» — не единственное событие, которое ВКонтакте создал к 8 Марта. В различных разделах соцсети пройдут свои праздничные проекты. Среди них — прямые эфиры с экспертами по женскому здоровью от сервиса «Здоровье ВКонтакте» и создание тематического оформления чатов с узорами из бутонов тюльпанов и альстромерий в VK Мессенджере.