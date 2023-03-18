18 марта 2023, 16:15
Соцсеть «ВКонтакте» устранила проблемы с отправкой сообщений
«Говорит Москва»: соцсеть «ВКонтакте» устранила проблему с отправкой сообщений
Социальная сеть «ВКонтакте» устранила проблемы с отправкой сообщений и доступом к аккаунтам пользователей. Об этом представители соцсети сообщили радиостанции «Говорит Москва».
«Сообщения „ВКонтакте“, с отправкой которых ряд пользователей могли испытывать затруднения в субботу утром, работают в обычном режиме», — подчеркнули они.
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Днем 18 марта некоторые пользователи пожаловалась, что у них появились сбои в работе соцсети. Сервис Downdetector зафиксировал наибольшее число проблем с отправкой сообщений в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре и Екатеринбурге.
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По данным портала, 86% пользователей обнаружили проблемы в работе соцсети, 6% указали на сбои при использовании мессенджера, а еще 6% заметили неполадки в работе мобильного приложения.
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