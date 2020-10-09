Соцсеть «ВКонтакте» провела ребрендинг к своему дню рождения

Социальная сеть «ВКонтакте» провела ребрендинг накануне своего дня рождения, который отмечается 10 октября, говорится в пресс-релизе онлайн-платформы.

Уточняется, что на первом этапе изменится дизайн десктопной версии и логотип. Дизайнеры преобразовали привычную иконку, сделав ее более яркого синего оттенка. По словам создателей, насыщенные цвета стали частью бренд-платформы. Помимо прочего, иконку дополняет название соцсети, которое написано на кириллице новым фирменным шрифтом VK Sans. Он был разработан дизайн-командой «ВКонтакте» и студией TypeType.

Новый шрифт применяется в интерфейсах продуктов и визуальных материалах. Обновленный брендбук доступен по ссылке vk.com/brand. Эту дизайн-систему уже использовали для некоторых сервисов. В их числе «Еда ВКонтакте» и «Такси ВКонтакте». Отмечается, что в скором будущем на новый визуальный язык перейдут другие продукты и направления.

Ранее сообщалось, что Сбербанк в новом логотипе отказался от слова «банк». Большинство компаний экосистемы продолжит работать под названием «Сбер».