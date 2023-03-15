15 марта 2023, 13:28
Соцсеть «Россграм» объявила о поиске инвесторов
Соцсеть «Россграм» пообещала инвесторам доходность 950% в течение трех лет
Соцсеть «Россграм» начала поиск частных инвесторов и пообещала им доход 950% за три года. Эксперты поставили под сомнение темпы роста аудитории российского аналога, сообщил РБК.
По словам основателей соцсети Александра Зобова и Кирилла Филимонова, в этом году «Россграм» намерен привлечь 250 миллионов рублей, которые направят на развитие продукта, привлечение пользователей, работу с блогерами и журналистами.
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Руководитель специальных проектов Ru-Center Алексей Замесов напомнил, что дальнейшие попытки создания аналогов специализированных соцсетей ничем не заканчивались.
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«Соцсети — это история про монетизацию впоследствии, а в России шансов найти инвесторов без выхода на прибыль в короткие сроки нет», — подчеркнул Замесов.
Ранее эксперты обратили внимание, что замкнутость на внутреннем рынке лишит российские соцсети популярности.
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