Соцсеть Facebook проигнорировала российский штраф

«В материалах дела отсутствует информация об исполнении судебного постановления, суд направил необходимые запросы, ожидается ответ», — сообщил сайт издания «Коммерсант» со ссылкой на суд. Комментарии в Федеральной службе судебных приставов (ФССП), Роскомнадзоре и собственно в Facebook оперативно получить не удалось.

Теперь, по мнению юристов, придется возбуждать дело в калифорнийской юрисдикции: в России у Facebook нет представительства, ближайшее — в Восточной Европе, в Варшаве. Кроме того, у Роскомнадзора не осталось никаких законных рычагов влияния на компанию. Разве что блокировка.

Но и блокировка не страшит соцсеть. Ранее ее основатель Марк Цукерберг заявлял, что Facebook откажется хранить данные пользователей в государствах, нарушающих права человека, и готова к блокировке в этих странах.

Facebook оштрафовали на $5 млрд Подробнее

Российская аудитория Facebook составляет меньше 1% от общемировой, уточнил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. По его мнению, вряд ли речь в случае с неуплатой штрафа идет о какой-то принципиальной позиции администрации соцсети.

«Думаю, все проще: до компании, у которой даже нет российского офиса, требование просто не дошло», — предположил Мариничев.