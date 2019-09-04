Социологи определили уровень доверия россиян к роботам

В опросе приняли участие более 7,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 65 лет. Участникам предлагали оценить несколько гипотетических ситуаций с участием роботов. Респонденты оценивали их по уровню комфорта.

Сбой произошел в приложении для управления Tesla Подробнее

Выяснилось, что 66% из опрошенных готовы, чтобы робот-помощник помогал с домашними делами. 62% спокойно воспримут, если их покупки из магазина привезет дрон. Доверить решение юридических вопросов роботу-консультанту смогут 53%.

Все остальные ситуации не получили одобрения от половины опрошенных. Так, от робота не ждут помощи на работе или разговоров на интересную тему. Не готовы принять решение о выдаче кредита от робота 55% участников опроса. 73% респондентов не готовы сесть в автомобиль, которым будет управлять искусственный интеллект.

Самыми некомфортными ситуациями стали те, в которых робот ухаживает за престарелыми родителями, делает медицинскую операцию или занимается воспитанием детей.

По мнению экспертов, это связано с тем, что в комфортных случаях робот подчиняется воле человека, а после сам человек уже зависит от искусственного интеллекта. Все описанные ситуации характерны для всех групп населения, даже для тех, кто вовсю использует современные гаджеты.

Современные технологии медленно создают зависимость для людей. Владельцы машин Tesla не могли открыть свои автомобили или завести их из-за сбоя официального приложения. Программа просто выкидывала их, а потом не могла определить, где находится автомобиль. Совет, что для разблокировки дверей машины можно использовать карту-ключ или брелок, сработали не для всех. Некоторые оставили необходимые гаджеты внутри запертого салона автомобиля.