Сотрудники Ростеха сообщили о сборке первого двигателя для ПАК ДА

Силовой установке дали рабочее наименование «Изделие РФ». Управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев заявил, что до конца текущего года авиадвигатель будет готов к проведению испытаний на стенде.

«Первый двигатель „в железе“ уже изготовлен, сейчас находится на сборке и до конца года будет готов для стендовых испытаний. Начать их планируем в начале следующего года», — уточнил Соболев.

Отмечается, что силовая установка является продуктом совместных усилий специалистов всей Объединенной двигателестроительной корпорации. Инженерам удалось в кратчайшие сроки закончить создание чертежей. В будущем году специалисты соберут еще несколько испытательных образцов двигателя.