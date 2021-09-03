Сотовые операторы подняли цены на архивные тарифы

Операторы сотовой связи продолжают увеличивать стоимость архивных тарифов. Участники рынка ожидают, что за год цены на связь вырастут на 15%.

Абоненты линейки «Мой Смарт» получили от МТС уведомление о подорожании тарифа. С 9 сентября стоимость связи составил 355 рублей в месяц, сообщил «Коммерсант». При этом в пакете увеличится объем голосовых минут и гигабайтов.

Как заявил один из абонентов, его расходы на связь стали больше почти в два раза. В МТС подчеркнули, что повышение стоимости тарифов составит 30-40 рублей. Увеличение менее 1% от общего числа тарифных планов.

«После изменения абонентской платы тарифы будут по-прежнему дешевле, чем доступные для подключения, и одними из наиболее выгодных в сегменте», — заверили в компании.

Цены на архивные тарифы поднял не только МТС, но и «МегаФон», «Скартел» и «Вымпелком». По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, за 2021 год услуги сотовой связи могут подорожать в среднем на 15%. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков пояснил, что увеличение стоимости связан с ростом расходов операторов на передачу и хранение потребляемого абонентами трафика, который ежегодно повышается.