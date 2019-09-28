Сотни миллионов iPhone оказались уязвимы

Эксперт по кибербезопасности, известный в Twitter как axi0mX, поделился результатом своего исследования OS-устройств, работающих на процессорах от A5 (iPhone 4S) до A11 (iPhone 8 и iPhone X). Гаджеты оказались «дырявыми» на уровне загрузчика.

Уязвимость в миллионах гаджетов содержится в загрузчике устройства. Залатать ее нет никакой возможности: эта та часть памяти, в которую еще на заводе заливают загрузчик, после чего этот участок памяти остается доступен только для чтения. Эксплоит — фрагмент кода с «пробоиной» — axi0mX отправил в общий доступ на GitHub.

Найденная прореха может оказаться самой крупной находкой за все время производства iPhone. Это первая уязвимость загрузчика начиная о времен iPhone 4, модели десятилетней давности.

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Если окажется, что axi0mX прав и в коде правда существует объявленная им уязвимость, через обновления исправить ее все равно не будет никакой технической возможности — по той причине, что этот участок памяти не подлежит перепрошивке и, как было уже сказано, доступен только для чтения, но не для перезаписи.

Впрочем, чтобы воспользоваться уязвимостью, iPhone все равно нужно физически подключать к компьютеру через USB-кабель. К тому же пока не понятен алгоритм доступа к устройствам, он же джейлбрейк.