Состоялся первый полет модернизированного вертолета Ка-226Т

Холдинг «Вертолеты России» сообщил, что свой первый полет совершил модернизированный вертолет Ка-226Т. Об этом написал ТАСС.

Первый полет Ка-226Т прошел на базе летно-испытательного комплекса Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов». RT отметил, что этот вертолет является первой отечественной винтокрылой машиной, чью конструкторскую документацию полностью вели в цифровом виде.