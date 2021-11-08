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    08 ноября 2021, 21:10

    Состоялся первый полет модернизированного вертолета Ка-226Т

    Модернизированный вертолет Ка-226Т приступил к летным испытаниям

    Артур Блянихов

    Холдинг «Вертолеты России» сообщил, что свой первый полет совершил модернизированный вертолет Ка-226Т. Об этом написал ТАСС.

    Первый полет Ка-226Т прошел на базе летно-испытательного комплекса Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов». RT отметил, что этот вертолет является первой отечественной винтокрылой машиной, чью конструкторскую документацию полностью вели в цифровом виде.