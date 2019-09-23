Составлен список самых небезопасных паролей

Многие пользователи никак не защищают свои учетные данные на гаджетах и сетевых устройствах. Самые небезопасные пароли назвали специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira.

Полученные в результате проведенного эксперимента данные были опубликованы на сайте компании. Для него создали «приманку», которая имитировала для злоумышленников сигнал устройства из Сети. Он поступал якобы с роутера, камеры или других устройств.

При попытке получить к ним доступ хакеры вводили определенные комбинации логина и пароля. После этого эксперты проанализировали частоту использования тех или иных сочетаний символов. В эксперименте «участвовали» свыше 14 тысяч человек.

Хакеры ничего не вводили в поля логина и пароля в 25,6% случаев. Популярными также стали комбинации, установленные при производстве: admin/QWestM0dem и admin/airlive набрали 24%. Третье место досталось стандартным сочетаниям — admin/admin, support/support и root/root.

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В Avira предположили, что корень проблемы с небезопасными паролями — в производителях гаджетов. Пользователи тоже ленятся менять стандартные комбинации. Об угрозе хакерских атак они обычно не задумываются.

Специалисты заметили, что владельцы устройств не будут заходит в настройки и изменять конфигурацию неизвестных протоколов.