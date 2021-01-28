Составлен рейтинг лучших музыкальных стриминговых сервисов: топ-5

Современные технологии позволяют получить доступ к любой звуковой продукции. Выбирая музыкальный стриминговый сервис следует учесть, что ни один из них не идеален и обратить внимание на их различия.

Чтоб меломанам было легче ориентироваться на рынке цифровых услуг, издание Вusinessinsider провело собственное исследование и определило рейтинг лучших сервисов.

Spotify

Лучшим сервисом потоковой передачи музыки в целом был признан Spotify. Он предлагает огромное количество музыкального и аудиоконтента, поддержку приложений на большинстве гаджетов, и является отличным выбором для тех, кто слушает музыку на различных устройствах.

Качество звука достаточно приличное, доступна бесплатная версия (но с рекламой), совместные плейлисты и групповое прослушивание. Одна из лучших особенностей Spotify — вы можете пользоваться сервисом без подписки неограниченное время.

Apple Music

Лучшим сервисом потоковой передачи музыки для устройств Apple признан Apple Music. Он прекрасно работает на устройствах этого бренда. Есть приложения для нее на разных платформах, включая Android. Предлагается огромный выбор контента, радио, тщательно отобранные плейлисты и трехмесячная пробная версия.

Сервис работает также с уже существующей библиотекой музыки iTunes. Более того, у Apple Music есть коллекция из 70 миллионов песен, что абсолютно беспрецедентно.

Apple Music отлично интегрируется с Siri и Apple Watch, и воспроизводится на HomePod. Подписка стоит 10 долларов в месяц за одну учетную запись.

Tidal

Лучшим сервисом для придирчивых ценителей музыки считается Tidal. Он доступен на различных платформах, воспроизводит видеоклипы, а также предлагает гораздо лучшее качество звука, чем большинство других потоковых сервисов.

Но у него нет бесплатной версии, отсутствуют некоторые функции, а тариф Hi-Fi стоит дорого. Tidal Premium начинается с 10 долларов в месяц за одну учетную запись, и есть семейный план за 15 долларов в месяц с поддержкой шести человек.

Tidal HiFi обойдется 20 долларов в месяц за одну учетную запись или до 30 долларов за семейный тариф с поддержкой шести человек. Вариант Student Premium доступен за пять долларов в месяц, наряду с тарифом Student HiFi за 10 долларов в месяц.

Amazon Music Unlimited

Для участников Amazon Prime лучшим музыкальным сервисом будет Amazon Music Unlimited. Работает на различных платформах, есть обширная музыкальная библиотека, он также отлично интегрируется с Alexa и предлагает скидки для подписчиков Prime или владельцев Echo. Однако другого звукового контента кроме музыки на платформе нет.

Если вы уже используете другие продукты Amazon, то сможете получить небольшую скидку. Amazon Music Unlimited обычно стоит 10 долларов в месяц, но подписчики Amazon Prime могут платить ежемесячную абонентскую плату размером восемь долларов или годовую плату в размере 79 долларов. Предусмотрены также семейные тариф и прослушивание на устройстве Amazon Echo Dot за четыре доллара в месяц. Есть бесплатная 30-дневная пробная версия Music Unlimited.

YouTube Music

Лучшим сервисом музыки для пользователей Google назван YouTube Music. Располагает приличным собранием аудиофайлов, идеально интегрируется с другими приложениями и сервисами Google, включая Google Assistant. Есть бесплатная версия.

YouTube Music доступна не только для устройств Android. Он также работает на iOS и в Сети, поэтому вы сможете получить доступ к сервису, где бы вы ни находились.

Приложение не интегрируется с голосовым помощником Alexa. Но сервис поддерживает Siri. Как и Spotify, YouTube Music предлагает бесплатную версию с рекламой. Премиум-тариф без рекламы составляет 10 долларов в месяц для одной учетной записи. Студенты могут ежемесячно платить пять долларов, семейный тариф для шести человек обойдется в 15 долларов каждый месяц.