Sony выпустит новый шлем виртуальной реальности для PlayStation 5

Японская корпорация Sony анонсировала выпуск шлема виртуальной реальности следующего поколения, который будет работать с игровой приставкой PlayStation 5. Об этом сообщили в официальном блоге PS5.

Шлем второго поколения от Sony будет отличаться более широким углом обзора и высоким разрешением. Новая VR-гарнитура будет подключаться к PS5 с помощью одного кабеля, а не двух, как в случае с прошлой моделью. Об этом рассказал вице-президент PlayStation Хидетаки Нишино. Компания также разрабатывает новый контроллер.

Разработчики игр первыми смогут испытать новые VR-шлемы. Однако когда они получат устройства для тестирования, не уточняется.

Гендиректор Sony Interactive Entertainment Джим Райан ранее рассказал о планах по решению проблемы с дефицитом PlayStation 5, который образовался из-за нехватки комплектующих. Райан сообщил, что ситуация с поставками будет постепенно улучшаться с каждым месяцем. Компания в 2021 году рассчитывает продать не меньше консолей, чем за первый год после выхода консоли прошлого поколения.