Sony увеличит производство приставки PlayStation 5

Руководство Sony проинформировало поставщиков и предприятия, которые занимаются сборкой консолей, о планах увеличить до 10 миллионов штук объемы производства в нынешнем году.

По данным издания, презентация PlayStation 5 состоялась 11 июня. Отмечается, что приставка преимущественно сделана в белом цвете с вставкой черного цвета посередине.

Дизайн игровой приставки вызвал у потенциальных покупателей и пользователей Сети смешанные чувства. Одни посмеялись над ней, другие сочли, что она подходит для современного жилья.

Консоль оснастили инновационным встроенным SSD-накопителем в 825 гигабайт, восьмиядерным процессором с частотой до 3,5 ГГц, видеокартой мощностью 10,28 терафлопс и «быстрой» оперативкой GDDR6.