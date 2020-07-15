15 июля 2020, 12:03
Sony увеличит производство приставки PlayStation 5
Японская компания Sony намерена увеличить производство игровой консоли PlayStation 5 в два раза. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на иностранные СМИ.
Руководство Sony проинформировало поставщиков и предприятия, которые занимаются сборкой консолей, о планах увеличить до 10 миллионов штук объемы производства в нынешнем году.
По данным издания, презентация PlayStation 5 состоялась 11 июня. Отмечается, что приставка преимущественно сделана в белом цвете с вставкой черного цвета посередине.
Дизайн игровой приставки вызвал у потенциальных покупателей и пользователей Сети смешанные чувства. Одни посмеялись над ней, другие сочли, что она подходит для современного жилья.
Консоль оснастили инновационным встроенным SSD-накопителем в 825 гигабайт, восьмиядерным процессором с частотой до 3,5 ГГц, видеокартой мощностью 10,28 терафлопс и «быстрой» оперативкой GDDR6.